Сотрудникам операторов связи назвали условие для получения отсрочки от мобилизации | 360°

Общество 28 сентября 2022, 21:42 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудникам операторов связи назвали условие для получения отсрочки от мобилизации Минцифры: операторы связи должны иметь действующую лицензию для отсрочки сотрудников РИА «Новости»

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Включение в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку по частичной мобилизации, операторам связи обеспечивает хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг. Такое уточнение в своем Telegram-канале опубликовало Минцифры России.

«У оператора должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг связи. Без этого не попасть в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что если при заполнении формы на госуслугах сотрудник не нашел свою компанию, то руководство может связаться с министерством по почте. В ходе проверки сотрудники при наличии действующей лицензии внесут компанию в список.

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Ранее Минцифры опубликовало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации. В пресс-службе заявили, что ориентировались на предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Претендующим на отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам нужно самостоятельно найти на «Госуслугах» наименование своей специальности и заполнить заявление. Но речь идет о работниках аккредитованных IT-организаций или операторов связи только в том случае, если сам претендент на отсрочку выполняет критически важные функции.

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