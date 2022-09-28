Сотрудникам операторов связи назвали условие для получения отсрочки от мобилизации | 360°

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Сотрудникам операторов связи назвали условие для получения отсрочки от мобилизации

Минцифры: операторы связи должны иметь действующую лицензию для отсрочки сотрудников

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Включение в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку по частичной мобилизации, операторам связи обеспечивает хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг. Такое уточнение в своем Telegram-канале опубликовало Минцифры России.

«У оператора должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг связи. Без этого не попасть в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что если при заполнении формы на госуслугах сотрудник не нашел свою компанию, то руководство может связаться с министерством по почте. В ходе проверки сотрудники при наличии действующей лицензии внесут компанию в список.

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Ранее Минцифры опубликовало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации. В пресс-службе заявили, что ориентировались на предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Претендующим на отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам нужно самостоятельно найти на «Госуслугах» наименование своей специальности и заполнить заявление. Но речь идет о работниках аккредитованных IT-организаций или операторов связи только в том случае, если сам претендент на отсрочку выполняет критически важные функции.

Частичная мобилизация в РФ

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