Сотрудникам ОДК в Рыбинске выдали повестки вопреки имеющимся отсрочкам | 360°

Общество 28 октября 2022, 14:35 Сотрудникам ОДК в Рыбинске выдали повестки вопреки имеющимся отсрочкам Ростех заявил о выдаче повесток сотрудникам ОДК вопреки отсрочкам Соцсети

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Работникам некоторых предприятий «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) в массовом порядке выдали повестки, несмотря на отсрочку. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» РИА «Новости».

Там выразили обеспокоенность в связи с таким положением дел на предприятиях, которые входят в ОДК в Рыбинске.

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«Компании „ОДК-Сатурн“, „ОДК-ГТ“ и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку», — заявили в корпорации.

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Представители Ростеха отметили, что руководство «Объединенной двигателестроительной корпорации» и дочерних предприятий полностью выполняет все требования нормативно-правовых актов, касающиеся частичной мобилизации.

Госкорпорация рассчитывает, что мероприятия, связанные с призывом, вернутся в конструктивное русло.

«Так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах», — заключили представители Ростеха.

СМИ обозначили возможные сроки завершения частичной мобилизации. Предположительно, мероприятия по ней закончат до следующей недели.