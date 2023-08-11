11 августа 2023, 15:36
Сотрудника колонии в Приморье проверят после видео с запряженным в телегу заключенным
ФСИН проверит сотрудника в Приморье, который запряг в телегу заключенного
Руководство ФСИН по Приморскому краю организовало проверку в отношении сотрудника одной из колоний, запрягшего в телегу заключенного. В пресс-службе ведомства сообщили, что нарушившего кодекс этики привлекут к ответственности, а также дадут оценку действиям руководства учреждения.
Представители службы отметили, что из-за проливных дождей в исправительных учреждениях региона начали работы по предупреждению последствий подтопления территорий. Ситуацию держат под контролем, необходимости в эвакуации сотрудников или заключенных нет.
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В Сети оказался ролик с участием предположительно одного из отбывающих наказание. Мужчину запрягли в телегу, на борту которой находился сотрудник учреждения.
«В отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе.
Скандальную видеозапись опубликовало издание Daily Storm. Заключенный тянул телегу в Уссурийске, а авторы ролика отметили, что сотрудник таким образом якобы хотел оставить свои ноги сухими.
В начале августа в омском лечебно-исправительном учреждении взяли в заложники медика. В УФСИН сообщили, что в ходе переговоров женщину удалось вызволить.
Скандалы
ФСИН
Приморье
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