Сотрудника ДПС уволили после того, как он залил виски в служебную машину

В конце декабря в соцсети появилось видео, где сотрудник ДПС заливает в автомобиль виски вместо стеклоомывающей жидкости. После этого началась служебная проверка. В результате мужчину уволили.

«Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУМВД РФ по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — приводит РИА «Новости» слова представителя главка.

Речь идет о ролике, который опубликовали во «ВКонтакте» в начале декабря 2019-го. На кадрах полицейский достает из багажника бутылку виски и заливает ее в служебный автомобиль вместо стеклоомывающей жидкости.

При этом мужчина говорит смеясь, что может себе позволить такое. После публикации видео ГУ МВД по Новосибирской области начало служебную проверку.