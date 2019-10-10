Сотрудника ДПС Петербурга арестовали за взятку от Дацика

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью по охране правопорядка и охранной деятельностью сроком на три года», — сказано в сообщении.

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Ситуация, за которую осудили Сергея Павлова, произошла третьего мая 2019 года. Старший инспектор остановил автомобиль Infiniti, за рулем которого находилась Виктория Малмыгина. Она была пьяна и без водительских прав. Установив это, инспектор предложил ранее судимому участнику боев без правил Вячеславу Дацику дать ему взятку в размере 30 тысяч рублей. За это Павлов обещал закрыть глаза на нарушение и не привлекать водителя к ответственности.

Дацик согласился, и отправился вместе с инспектором в банк, где снял нужную сумму. Деньги он передал Павлову лично, когда оба сидели в служебной машине. После этого сотрудник ДПС отпустил Мамалыгину, не составляя протокол.

Свою вину инспектор ДПС признал. Он также отметил, что не был знаком с Дациком до того дня.