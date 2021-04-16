Сотрудника дорожного предприятия заподозрили во взяточничестве в Кургане

В Курганской области под стражу заключили заместителя главного инженера АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой», которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, мужчину задержали в минувший вторник. Его обвинили в том, что он получил 80 тысяч рублей за содействие в беспрепятственных поставках топлива. По решению Курганского городского суда обвиняемый арестован на два месяца.