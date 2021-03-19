Сотрудника администрации Ялты заподозрили во взяточничестве

В Ялте возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника городской администрации, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По версии следствия, чиновник вместе с двумя коллегами получил 150 тысяч рублей за «непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке». Правоохранители задержали подозреваемых.

«В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.