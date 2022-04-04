Сотрудник Yota Трофимов рассказал, как повысить скорость мобильного интернета

Многие россияне стали отмечать проблемы со скоростью мобильного интернета из-за роста трафика и сложностей с поставками телекоммуникационного оборудования. Руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов в эфире радио Sputnik рассказал, что можно сделать чтобы повысить скорость.

Прежде всего, лучше использовать гаджеты, выпущенные в последние годы, а также находиться поближе к источнику связи — например, Wi-Fi роутеру.

«Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы», — сказал Трофимов.

Он также отметил, что в теории при одновременном доступе к Wi-Fi и мобильному интернету эти варианты подключения могут дополнять друг друга, увеличивая скорость работы устройства.