Сотрудник Whoosh Балакириев рассказал, почему детям нельзя ездить на электросамокатах

Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакириев рассказал, что в России следует ввести возрастное ограничение для использования электросамокатов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что для безопасной езды следует иметь примерные знания ПДД, которых у детей обычно нет. Кроме того, самокаты крупные и тяжелые.

«Чтобы была возможность совершить какой-либо маневр для предотвращения ДТП, нужна сила», — заключил Балакириев.