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    05 июля 2022, 16:01

    Сотрудник Whoosh Балакириев рассказал, почему детям нельзя ездить на электросамокатах

    Дарья Морозова

    Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакириев рассказал, что в России следует ввести возрастное ограничение для использования электросамокатов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Он отметил, что для безопасной езды следует иметь примерные знания ПДД, которых у детей обычно нет. Кроме того, самокаты крупные и тяжелые.

    «Чтобы была возможность совершить какой-либо маневр для предотвращения ДТП, нужна сила», — заключил Балакириев.