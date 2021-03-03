Сотрудник ЦОДД объяснил, будут ли демонтировать таблички «Фотовидеофиксация» в Москве

Замруководителя и начальник ситуационного центра Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что в столице демонтируют все таблички «Фотовидеофиксация», кроме тех, которые установлены на въезде в город.

«Эта новость не совсем правильно была подана. Раньше было обязательно перед каждой камерой устанавливать предупреждающие таблички. Сейчас это делать необязательно, обязательно только при въезде в город. Какой-то целенаправленной работы по убиранию табличек нет», — заверил собеседник издания.

По его словам, их не будут ставить там, где они не нужны и избыточны. Евсин заметил, что городское пространство и так засоряют много знаков.

«Просто новые стандарты», — добавил он.