Общество 12 сентября 2023, 14:52 Сотрудник «Сравни» Сафронов: заемщику могут отказать в выдаче ипотеки из-за плохой кредитной истории

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Причиной отказа в выдаче ипотеки может стать плохая кредитная история заемщика. Об этом сообщил руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов в беседе с RT.

По словам эксперта, также банки могут отказать людям, чья профессиональная деятельность связана с большими рисками. Кроме того, финансовые организации не занимают денег тем, кто находится черных списках бюро кредитных историй.

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Сафронов напомнил россиянам, что их полное обнуление происходит по истечении 10 лет, сообщили «Дни.ру».