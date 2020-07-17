Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в харассменте

Руслан Гафаров уволился из Сбербанка. Ранее его обвинили в домогательствах и оскорблениях несколько женщин, которые написали об этом в Twitter.

Гафаров сам сообщил об увольнении в своем аккаунте в социальной сети.

О домогательствах сообщили Валентина Дехтяренко и Алина Данилина, которые ранее работали с Гафаровым в «Открытой России». Кроме того, поступили обвинения и в изнасиловании. По словам пресс-секретаря Центра братьев Люмьер Валерии Шабельниковой, Руслан Гафаров изнасиловал ее на домашней вечеринке в 2018 году.

Представители Сбербанка сообщили ТАСС, что в компании начали внутреннюю проверку в связи с обвинениями. В харассменте подозревают еще одного сотрудника кредитной организации — Сергея Миненко.

Ранее в Twitter пользователи начали массово делиться историями о домогательствах, психологическом и сексуальном насилии. После обнародования некоторых фактов уже уволились шеф-редактор и фоторедактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и Андрей Золотов. Извинения за свое поведение в прошлом принес журналиста «Дождя» Павел Лобков.