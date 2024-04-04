Общество 04 апреля 2024, 12:21 Сотрудник РАН Семенов: более теплая атмосфера может привести к ливням и торнадо

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Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что более теплая атмосфера может привести к ливням, шквалистому ветру и даже торнадо.

Как уточнил RT, все дело в содержании водяного пара, то есть скрытого тепла. Из-за нагревания воздуха конденсированная влага будет выпадать в виде осадков.

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Семенов пояснил, что уже сейчас во всем мире ученые наблюдают изменение характера осадков в сторону более сильных и интенсивных ливней.