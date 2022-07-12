Сотрудник РАН Пулинец объяснил, в каком случае землетрясение может случиться в Москве

Главный научный сотрудник Института космических исследования РАН Сергей Пулинец рассказал, стоит ли опасаться жителям Москвы в ближайшее время землетрясений. Об этом написало издание Teleprogramma.pro

По словам ученого, в российской столице подобных катаклизмов не предвидится, единственное, чего стоит опасаться, это небольших толчков.

«Нет, не существует. Единственное, что возможно, — это отголоски того, что происходит в других местах. Вот были толчки в зоне Вранча в Румынии, в 1977 году (произошло 4 марта 1977 года, эпицентр находился в уезде Вранча, у изгиба Карпатского хребта, там интенсивность достигала восьми-девяти баллов, в Москве ощущались толчки силой четыре-пять баллов, — прим. ред.)», — сообщил он.

Пулинец отметил, что серьезное землетрясение в Москве может произойти только в том случае, если начнутся толчки в месте, тектонически соединенном с разломами в Москве. Например, сильное землетрясение в Турции может дать отголоски российской столице.