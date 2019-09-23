Сотрудник РАН поддержал появление конституционного комитета в Сирии

«Это (создание конституционного комитета. — прим.ред. RT) инструмент, который приемлем для международного сообщества и для многих арабских стран, включая тех, которые выступали против сирийского правительства, например Саудовская Аравия и ОАЭ», — заявил Труевцев.

Однако, по его словам, пока остается неизвестным, насколько комитет может помочь сирийскому урегулированию. Востоковед уверен, что ситуацию может усложнить проблема отсутствия сирийских курдов, которых исключили из политического процесса в республике. Между тем, по словам востоковеда, исламистские организации присутствуют в комитете, однако имеют серьезные трения с сирийским правительством.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета в Сирии. По его словам, к такому соглашению пришли правительство страны и сирийский комитет по переговорам.