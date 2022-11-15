Общество 15 ноября 2022, 13:43 Сотрудник РАН Мукомель прокомментировал сообщение ООН о росте населения до 8 миллиардов Ученый Мукомель: пугаться, что на Земле стало жить рекордное количество людей, не стоит

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Пугаться того, что на нашей планете стало жить рекордное количество людей, не стоит. Таким образом, главный сотрудник института социологии РАН Владимир Мукомель в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию, что 15 ноября 2022 года население Земли превысило восемь миллиардов человек.

Как отметил ученый, человечеству хватит запасов еды, чтобы прокормить такое количество людей на планете.

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«За последние столетия продуктивность сельского хозяйства возросла на порядок, появляются технологии изготовления пищи почти из ничего», — добавил Мукомель.

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Ранее в пресс-службе ООН сообщили, что население планеты Земля превысило восемь миллиардов человек.