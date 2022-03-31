Сотрудник «Работа.ру» Бобков рассказал, как составить успешное резюме

Директор по продуктам «Работа.ру» Евгений Бобков дал советы по составлению успешного резюме. Об этом сообщила газета «Известия».

Он отметил, что в первую очередь следует формулировать четко и понятно свои пожелания насчет должности.

«Если вы можете претендовать на несколько должностей, то составьте несколько резюме для каждой из них», — уточнил Бобков.

Также он рекомендовал заполнить резюме максимально подробно, не игнорируя дополнительные пункты. В этом случае шансы привлечь внимание работодателей увеличатся, считает эксперт.

Писать о себе следует лаконично. Лучше тезисами, а не длинными предложениями.

«Обязательно несколько раз перепроверьте свой документ на грамотность. Хорошим шагом будет, если вы привлечете к проверке знакомого специалиста-корректора», — добавил Бобков.

Он отметил, что ошибки и опечатки оставляют у работодателей негативное впечатление и могут стать решающим фактором.

Также Бобков посоветовал писать о своих достижениях честно, так как обман быстро всплывет. Лучше всего подтверждать из цифрами, чтобы проиллюстрировать, как работа повлияла на показатели предыдущей компании.