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    31 марта 2022, 14:56

    Сотрудник «Работа.ру» Бобков рассказал, как составить успешное резюме

    Дарья Морозова

    Директор по продуктам «Работа.ру» Евгений Бобков дал советы по составлению успешного резюме. Об этом сообщила газета «Известия».

    Сотрудник «Работа.ру» Бобков рассказал, как составить успешное резюме

    Он отметил, что в первую очередь следует формулировать четко и понятно свои пожелания насчет должности.

    «Если вы можете претендовать на несколько должностей, то составьте несколько резюме для каждой из них», — уточнил Бобков.

    Также он рекомендовал заполнить резюме максимально подробно, не игнорируя дополнительные пункты. В этом случае шансы привлечь внимание работодателей увеличатся, считает эксперт.

    Писать о себе следует лаконично. Лучше тезисами, а не длинными предложениями.

    «Обязательно несколько раз перепроверьте свой документ на грамотность. Хорошим шагом будет, если вы привлечете к проверке знакомого специалиста-корректора», — добавил Бобков.

    Он отметил, что ошибки и опечатки оставляют у работодателей негативное впечатление и могут стать решающим фактором.

    Также Бобков посоветовал писать о своих достижениях честно, так как обман быстро всплывет. Лучше всего подтверждать из цифрами, чтобы проиллюстрировать, как работа повлияла на показатели предыдущей компании.