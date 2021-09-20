Сотрудник полиции, обезвредивший стрелка из Перми, получит награду

В управлении МВД по Пермскому краю рассказали, что младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил стрелка в вузе, получит награду. По словам ведомства, он первым пробрался в учебное заведение и столкнулся лицом к лицу со злоумышленником. Об этом написал РЕН ТВ.

Константин Калинин вошел в главный корпус здания, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров занялся эвакуацией. Когда стрелок увидел сотрудника полиции, он тут же выстрелил в него. Калинин направил ответный огонь и ранил 18-летнего студента. Сразу же после выстрела он подбежал к молодом человеку и начал оказывать ему первую помощь.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате происшествия погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Стрелявший был задержан. В настоящий момент он находится в больнице.