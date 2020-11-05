Сотрудник «Почты России» грубо закидывал посылки в грузовик. Видео

В Сети появилось видео, на котором сотрудник «Почты России» на улице Люблинской кидает в грузовик посылки, вместо того чтобы аккуратно их сложить. В компании уже отреагировали на эту ситуацию и пообещали принять меры.

«Это недопустимая ситуация. По фактам, зафиксированным на видео, сейчас проводится служебная проверка. По ее итогам руководство примет меры дисциплинарного взыскания в отношении виновного лица», — сообщили «Подъему» в пресс-службе «Почты России».

На кадрах видно, как мужчина закидывает коробки с посылками в грузовик.

В компании также заверили, что после случившегося водителей дополнительно проинструктируют о правилах погрузки почтовых отправлений.

В начале ноября ФАС возбудила дело против «Почты России». Это связано со стопроцентными надбавками к тарифам на посылки в труднодоступные регионы. Еще в августе антимонопольная служба по этому поводу отправила предупреждение организации. Но предписания компания не выполнила и оставила цены. Дело будет рассмотрено 17 ноября.