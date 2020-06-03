Сотрудник оренбургского СИЗО нашел пропавшего ребенка в лесу

Мальчик потерялся в городе Кувандык. Родители обратились в полицию вечером 1 июня. В поисках ребенка участвовали более 100 полицейских из нескольких городов, а также сотрудники МЧС, Следственного комитета и местные жители.

Служебный пес привел поисковый отряд к берегу реки Кураганка. Кинологи прочесывали ближайший лес, для поиска с воздуха запускали квадрокоптер. Ночью проверяли заброшенные здания и подвалы.

Сержант полиции Бакаев искал мальчика вдоль реки Курганка. Он объезжал окрестности на своей машине, и у поселка Березовая Роща обнаружил детские следы. Идя по ним, он обнаружил пропавшего ребенка.

Мальчика отправили в больницу на обследование. Родственники поблагодарили полицейского.

Ранее житель Новороссийска жестоко избил девушку на глазах жены и знакомого с ребенком. Потерпевшей он сломал нос и челюсть. В обстоятельствах разбирается полиция.