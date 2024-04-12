Общество 12 апреля 2024, 14:41 Сотрудник НИУ МИЭТ Девяткин: две сим-карты не помогут защититься от спам-звонков

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Приобретение двух сим-карт ради защиты от спам-звонков вряд ли приведет к желаемому результату. Об этом рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, не поможет даже отказ от получения любых рассылок и оповещений при оформлении идентификационного модуля. Некоторые недобросовестные операторы продают базу с данными абонентов, пояснил эксперт.

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В такой ситуации он посоветовал найти сайт компании, которая отправляет рекламные сообщения, и отказаться от таких писем через электронную почту.