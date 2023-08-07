07 августа 2023, 16:09
Сотрудник НИУ МИЭТ Бахтин: «серые» сим-карты зачастую используют мошенники в своих целях
«Серыми» сим-картами в основном пользуются злоумышленники благодаря удобству для осуществления мошеннических схем. Об этом сообщил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин сайту телеканала «Звезда».
По словам специалиста, по закону сим-карты должны выдавать по паспорту. Подпольные карты, купленные в метро, не позволяют идентифицировать абонента, этим и пользуется большинство мошенников.
Реклама
Отмечается, что в России могут заблокировать около семи миллионов таких сим-карт в связи с неактуальностью сведений.
Мошенничество
Реклама
Реклама