Общество 07 августа 2023, 16:09 Сотрудник НИУ МИЭТ Бахтин: «серые» сим-карты зачастую используют мошенники в своих целях

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«Серыми» сим-картами в основном пользуются злоумышленники благодаря удобству для осуществления мошеннических схем. Об этом сообщил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, по закону сим-карты должны выдавать по паспорту. Подпольные карты, купленные в метро, не позволяют идентифицировать абонента, этим и пользуется большинство мошенников.

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Отмечается, что в России могут заблокировать около семи миллионов таких сим-карт в связи с неактуальностью сведений.