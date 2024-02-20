Общество 20 февраля 2024, 18:11 Сотрудник МВД Бордюг призвал с настороженностью относиться к звонкам через мессенджеры

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К любым звонкам компаний или организаций через мессенджеры стоит относиться с настороженностью. С большей долей вероятности на другом конце провода находятся мошенники, сообщил сотрудник ГУ МВД по Нижегородской области Артем Бордюг «Нижегородской правде».

По его словам, настоящие банки никогда не будут звонить по интернет-соединению. Понять, что вас беспокоят мошенники, помогут фразы-маркеры «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «ваши деньги пытаются похитить».

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Кроме того, мошенники могут сообщать о якобы истекающем сроке договора на предоставление абонентского номера, пытаясь заполучить удаленный доступ к гаджету жертвы.