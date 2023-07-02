Общество 02 июля 2023, 13:56 Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как спасает уцелевшие экспонаты Сотрудник музея Мариуполя Ладкин рассказал о работе по спасению экспонатов после пожара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин пытается спасти экспонаты, погребенные под обломками и пеплом после пожара в здании. О своей работе он рассказал РИА «Новости».

По словам Ладкина, сейчас он занимается раскопками и достает уцелевшие предметы из-под завалов. Он отметил, что найдены различные артефакты, такие как древние амфоры, статуэтки и посуда, а также фрагменты разных исторических эпох. Все эти предметы сотрудник музея сортирует, чтобы затем отправить на реставрацию.

Реклама

«В дальнейшем, возможно, удастся из отдельных фрагментов собрать хотя бы какие-то отдельные сосуды», — сказал Ладкин.

Вооруженные силы Украины разрушили краеведческий музей Мариуполя, в котором укрывались мирные жители. Здание выгорело дотла из-за обстрелов украинской артиллерии, затем его заминировали. Российские саперы потратили на разминирование больше месяца. По словам сотрудников музея, от экспозиции и почти ничего не осталось, сохранилась только библиотека. Спасти удалось только отдельные экспонаты, например бюсты Владимира Ленина.