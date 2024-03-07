Общество 07 марта 2024, 18:08 Сотрудник мясокомбината Каширина: длинный состав на этикетке колбасы должен настораживать

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Руководитель службы маркетинга Тепло-Огаревского мясокомбината Елена Каширина рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке колбасы. Слова эксперта опубликовала «ТСН24».

Специалист посоветовала внимательно изучать состав продукта. Слишком длинный список ингредиентов на этикетке должен настораживать.

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«Чем больше „напичкано“, тем меньше мяса, все просто», — пояснила Каширина.

Она также рекомендовала выбирать колбасу без искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.