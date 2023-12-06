Общество 06 декабря 2023, 16:00 Сотрудник МЭИ Борисов порекомендовал перейти на светодиодные лампочки для экономии электроэнергии

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Использование светодиодных лампочек на порядок сократит расходы на электроэнергию. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов сайту радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, благодаря таким лампочкам людям не придется выключать свет, выходя из комнаты, поскольку они потребляют очень мало энергии. Также в целях экономии не стоит наполнять полностью электрочайник, если вода нужна для одной кружки.

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Борисов отметил, что все нагревательные наборы потребляют много энергии, однако при правильной организации их работы можно сократить расходы.