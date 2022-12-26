Общество 26 декабря 2022, 13:37 Сотрудник МЧС Зобков рассказал о правилах покупки и использования пиротехники

Читать 360tv в

Начальник отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что использовать пиротехнику можно только в соответствии с инструкцией.

Требования предъявляются не только к пиротехническим изделиям, но и к торговым точкам. Теперь продавать петарды, бенгальские огни и римские свечи можно только в специализированных магазинах.

Реклама

«Реализация пиротехники производится исключительно продавцами-консультантами. Продажа пиротехнических изделий запрещается в жилых зданиях, на объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам не достигшими 16-летнего возраста», — добавил Зобков.

Реклама

Авторы: