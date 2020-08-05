Сотрудник МЧС рассказал, кто поедет в Бейрут для оказания помощи

По словам Скоробулатова, в Ливан вылетают две группы. В одну входят спасатели, которые помогут в обнаружении пострадавших в завалах. В другой группе медицинские специалисты, которые входят в аэромобильный госпиталь МЧС.

«Операционно-перевязочное отделение у нас есть. Есть терапевты, аппараты УЗИ, рентген, и, также, есть педиатры», — перечислил Скоробулатов.