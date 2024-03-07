Общество 07 марта 2024, 18:02 Сотрудник МЧС Пряхин посоветовал избегать резких движений, если вы провалились под лед

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В период потепления существенно возрастают риски провалиться под лед из-за неосторожности. Как действовать в такой ситуации, рассказал глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тульской области Максим Пряхин в беседе с «ТСН24».

Эксперт посоветовал сохранять спокойствие, так как паника только усугубит положение. Важно широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться в воду целиком.

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«При возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не будет увлекать под лед», — добавил специалист.

По его словам, нужно постараться не обламывать кромку и избегать резких движений. Заползать на замерзшую поверхность необходимо осторожно и постепенно.