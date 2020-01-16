Сотрудник МЧС посоветовал отказаться от пьяных купаний на Крещение

Польшин обратил внимание, что для общей безопасности нужно соблюдать очередность во время купания. По словам представителя МЧС, важно не забывать о дистанции между купающимися. Расстояние должно составлять минимум пять метров. Родители, которые пришли вместе с детьми, должны всегда наблюдать за их действиями и местонахождением.

Руководитель пресс-службы уточнил, что большому количеству людей опасно одновременно находиться на льду. Это может привести к опасным последствиям, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Более того, от религиозного обряда следует отказаться тем, кто страдает бронхиальной астмой, проблемами дыхательных путей или подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее редакция сайта 360 напомнила советы врачей для купающихся на Крещение. Ведь это достаточно серьезный стресс для организма.