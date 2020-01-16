    16 января 2020, 13:24

    Сотрудник МЧС посоветовал отказаться от пьяных купаний на Крещение

    Ольга Ситникова

    Глава пресс-службы подмосковного ГУ МВД Федор Польшин рассказал о правилах купания в ледяной проруби на Крещение в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Польшин обратил внимание, что для общей безопасности нужно соблюдать очередность во время купания. По словам представителя МЧС, важно не забывать о дистанции между купающимися. Расстояние должно составлять минимум пять метров. Родители, которые пришли вместе с детьми, должны всегда наблюдать за их действиями и местонахождением.

    Руководитель пресс-службы уточнил, что большому количеству людей опасно одновременно находиться на льду. Это может привести к опасным последствиям, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Более того, от религиозного обряда следует отказаться тем, кто страдает бронхиальной астмой, проблемами дыхательных путей или подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям.

    Ранее редакция сайта 360 напомнила советы врачей для купающихся на Крещение. Ведь это достаточно серьезный стресс для организма.