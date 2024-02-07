Общество 07 февраля 2024, 11:37 Сотрудник МЧС Бойко назвал попытки поджигать тополиный пух особо опасной детской шалостью

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Сотрудники МЧС перечислили детские шалости, которые чаще всего приводят к экстренным ситуациям. Об этом сообщил «Ридус».

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко отметил, что распространенные у школьников игры с огнем нередко становятся причиной вызова спасателей. Особую угрозу представляют попытки поджечь тополиный пух

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«При одной искре в сухую погоду он может вызвать быстрое распространение пламени», — пояснил эксперт.

По словам спасателя-парамедика Максима Штыба, зимой периодически поступают сигналы о детях, провалившихся под лед.