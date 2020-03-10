Сотрудник «Красное&Белое» в Люберцах избил посетителя. Видео

В магазине «Красное&Белое» подрались сотрудник и посетитель. Что они не поделили выясняет полиция.

В группе района в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы выложили ролик происшествия. На нем группа мужчин за зданием магазина о чем-то разговаривает. Затем мужчина в красной жилетке, похожий на сотрудника магазина, начинает избивать своего оппонента. Второй участник конфликта при этом почти не отвечает на выпады сотрудника.

Как сообщили «360» в МВД по региону, инцидент произошел 8 марта в Люберецком районе.

«Заявлений не поступало. По предварительной информации от медицинского учреждения, никто не обращался. Участники драки претензий не имеют», — сообщили в МВД.

В ведомстве также отметили, в текущий момент проводится проверка и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, участвующие в данном конфликте», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Люблине случился уличный конфликт с перестрелкой . Парочка повздорила с незнакомцем, который устроил стрельбу. Есть пострадавший. Стрелка ищут.