Сотрудник HeadHunter: некоторые профессии останутся дистанционными после пандемии

«Сейчас практически все на „удаленке“, но проще всего это делать в IT-сфере. Именно IТ-специалисты в меньшей степени сейчас испытывают дискомфорт, поскольку у них всегда были свои определенные способы коммуникации. Их и так было больше всего на дистанционной работе и, скорее всего, стоит ожидать увеличения доли сотрудников, работающих на „удаленке“, в этой сфере. Также достаточно комфортно себя чувствуют дизайнеры. Они и раньше практиковали формат „удаленки“, поэтому, скорее всего, этот формат у них станет более востребованным. Мы увидим, что работодатели будут давать возможность сотрудникам работать на „удаленке“ и даже искать такие вакансии», — пояснила Игнатова.

Она обратила внимание на то, что в дистанционном формате труднее всего работать специалистам по продажам.

«Это люди, которые должны общаться, и им очень тяжело сейчас находиться в изоляции без прямого контакта с клиентами и коллегами. Поэтому мы ожидаем, что они будут в числе первых, кто будет возвращаться в офис, как только появится эта возможность», — уточнила эксперт.

Игнатова предположила, что при снятии ограничений из-за коронавируса бухгалтеры и сотрудники банков сразу выйдут в офис.