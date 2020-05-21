    21 мая 2020, 14:56

    Сотрудник HeadHunter: некоторые профессии останутся дистанционными после пандемии

    Ольга Ситникова

    Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова подчеркнула, что удаленный режим работы не повлиял на эффективность некоторых профессий. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Сейчас практически все на „удаленке“, но проще всего это делать в IT-сфере. Именно IТ-специалисты в меньшей степени сейчас испытывают дискомфорт, поскольку у них всегда были свои определенные способы коммуникации. Их и так было больше всего на дистанционной работе и, скорее всего, стоит ожидать увеличения доли сотрудников, работающих на „удаленке“, в этой сфере. Также достаточно комфортно себя чувствуют дизайнеры. Они и раньше практиковали формат „удаленки“, поэтому, скорее всего, этот формат у них станет более востребованным. Мы увидим, что работодатели будут давать возможность сотрудникам работать на „удаленке“ и даже искать такие вакансии», — пояснила Игнатова.

    Она обратила внимание на то, что в дистанционном формате труднее всего работать специалистам по продажам.

    «Это люди, которые должны общаться, и им очень тяжело сейчас находиться в изоляции без прямого контакта с клиентами и коллегами. Поэтому мы ожидаем, что они будут в числе первых, кто будет возвращаться в офис, как только появится эта возможность», — уточнила эксперт.

    Игнатова предположила, что при снятии ограничений из-за коронавируса бухгалтеры и сотрудники банков сразу выйдут в офис.