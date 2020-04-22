Сотрудник ГАИ Белоруссии спас жизнь девочке. Она ела на ходу

Сотрудник ГАИ Слуцкого РОВД в Минске спас жизнь 11 летней девочке, которая подавилась едой. Рядом с ребенком он оказался случайно — приехал в этот район для исполнения служебных обязанностей.

Майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл о стандартному вызову о нарушении правил парковки в агрогородок Гацук Слуцкого района Минска. Он начал разбираться со спорящими автовладельцами, когда увидел большое скопление людей у одного из-подъездов. Они выглядели испуганно, поэтому Семибратов решил узнать, что произошло.

Когда он подошел к ним, то у видел на земле 11-летнюю девочку, которая не подавала признаков жизни. Ребенок на глазах синел, и правоохранитель понял, что она не может дышать. Тогда майор поднял девочку и резко надавил ей в области солнечного сплетения. В результате изо рта школьницы выпал кусочек еды. По отрывочным комментариям столпившихся жителей стало понятно, что она ела на ходу и подавилась.

После этого ребенок начал самостоятельно дышать — сперва жадно и с хрипом, но постепенно ее самочувствие нормализовалось. Вскоре школьница пришла в себя и смогла поблагодарить своего спасителя.

На сайте ОВД Минского облисполкома уточнили, что после спасения ребенка, майор вернулся к выполнению своих обязанностей. Он никому не рассказал о случившемся — его сослуживцы узнали о спасении ребенка при просмотре записи видеорегистратора.