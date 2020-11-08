Сотрудник ДПС в Екатеринбурге разбил стекло, чтобы спасти водителя. Видео

В Екатеринбурге водителю стало плохо за рулем. Сотрудник ДПС выбил стекло, чтобы вытащить пострадавшего. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Инцидент произошел днем в воскресенье на улице Колмогорова. Машина выкатилась на встречную полосу, водитель был без сознания.

«Он скатился до Колмогорова, едет — тормозит, едет — тормозит», — рассказала E1.ru Олеся, наблюдавшая картину из окна.

Мужчины, находившиеся рядом, по ее словам, «подскочили, закинули камни под колеса» машины. Сама она выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Подъехавшие сотрудники ДПС, сообщила жительница, сначала говорили, что не имеют полномочий, чтобы вытащить водителя.

«Я сказала, что в таком случае я сейчас сама стекло выбью. Потом решили, что будем все снимать на видео, а я потом дам показания, как все произошло», — заявила Олеся.

Она добавила, что мужчина, находившийся за рулем «был синеватого цвета», зрачки у него были сильно сужены и не реагировали на свет. Вскоре водитель начал дышать, затем его вырвало. Врачи скорой подключили пострадавшего к кислороду и увезли. Они говорили, что у мужчины была кома.

После Олеся звонила в больницу, там ей сказали, что к пациенту приехала жена.