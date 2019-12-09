Сотрудник ДПС залил виски в бочок для омывайки. МВД начало проверку

Сибирский сотрудник ДПС залил в машину вместо стеклоомывающей жидкости виски. Полицейский на камеру пошутил, что может себе позволить подобное. Теперь его ждет служебная проверка.

В выходные в социальной сети «ВКонтакте» появились снятые в Новосибирске кадры. На них мужчина, одетый в полицейскую форму, достал из служебного авто бутылку с алкоголем и полностью вылил ее в бачок для стеклоомывающей жидкости.

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«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее», — со смехом прокомментировал свои действия герой ролика, признавшись, что «незамерзайки» у него нет.

Несмотря на это, мужчина заявил, что может позволить себе подобное, работая в Дорожно-патрульной службе.

На опубликованное в Сети видео уже обратили внимание в ГУ МВД по Новосибирской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка.

«По данному факту <…> проводится служебная проверка», — подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что виновных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности после ее окончания.