Сотрудник ДПС поднял на руки чужого ребенка и показал ему военную технику

Полицейский поднял на руки чужого ребенка, чтобы показать ему военную технику на параде. Мальчик вышел на дорогу, когда по ней проезжали гаубицы после завершения парада на Красной площади. Видео очевидцы сняли и выложили в Сеть.

На кадрах видно, что на проезжую часть вышел маленький мальчик. Недалеко от него стоял сотрудник ДПС, который следил за перемещением военной техники по дороге. К мальчику потянулись родители, чтобы забрать его на тротуар, но полицейский их опередил.

Он взял ребенка на руки и вместе с ним подошел прям к проезжающим мимо гаубицам, чтобы мальчик смог рассмотреть их вблизи.

Главный праздничный парад прошел утром на Красной площади. В этом году в нем приняли участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна и парадный строй авиации. В честь годовщины Дня Победы там проехали более 190 единиц военной техники — как современной, так и исторической. В Москве также прошел воздушный парад — из-за трудных погодных условий был риск его отмены.

Осуществить его смогли благодаря метеозащите. Чтобы улучшить погоду для авиации провели специальную процедуру интенсивного засева дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс.