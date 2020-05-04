Сотрудники ДПС Королева навестили пострадавшую в аварии девочку и поздравили ее с днем рождения

Сотрудники ДПС подмосковного Королева навестили двух сестер, которых несколько месяцев назад сбила машина. Они поздравили одну из девочек с днем рождения, подарили ей подарок и пожелали быть внимательнее на дорогах.

Несколько месяцев назад водитель сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. Сестры, которые возвращались домой из школы, и их мама получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе МВД России рассказали, что ДТП оформлял инспектор ДПС, капитан полиции Евгений Воронин. Он не остался равнодушным к произошедшему и часто интересовался тем, как чувствуют себя пострадавшие девочки. Когда Воронин узнал, что у одной из сестер — Василисы — будет день рождения, он решил поздравить малышку. Вместе со своими коллегами капитан приехал к дому девочек. Именинницу поздравили с помощью сигнально-говорящего устройства и световой сигнализации служебного автомобиля.

Инспектор передал имениннице воздушные шары и подарки, а ее сестре — набор светоотражающих аксессуаров, пожелал крепкого здоровья и быть внимательными на дороге Ирина Волк официальный представитель МВД России.

За подарками к правоохранителям спустилась мама девочек. Она забрала их у Воронина и передала дочкам, которые были приятно удивлены устроенным сюрпризом.

Сейчас Василиса чувствует себя хорошо, она уже поправилась после того ДТП. Поздравления полицейских девочка слушала, сидя на подоконнике — под чутким присмотром мамы.