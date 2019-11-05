Сотрудник банка похитил деньги клиента для оплаты ипотеки в Петербурге
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший банковский служащий, который похитил деньги у одного из клиентов, чтобы погасить задолженность по ипотечному договору. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным издания, зимой прошлого года мужчина изготовил локальную банковскую карту на имя одного из клиентов. Получив пин-код, он активировал карточку и снял с нее 20 тысяч рублей. Украденные деньги пошли на погашение задолженности по ипотеке. Уголовное дело в отношении петербуржца будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде.