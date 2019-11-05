Сотрудник банка похитил деньги клиента для оплаты ипотеки в Петербурге

По данным издания, зимой прошлого года мужчина изготовил локальную банковскую карту на имя одного из клиентов. Получив пин-код, он активировал карточку и снял с нее 20 тысяч рублей. Украденные деньги пошли на погашение задолженности по ипотеке. Уголовное дело в отношении петербуржца будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде.