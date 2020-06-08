Сотрудник Amnesty International рассказал о своем увольнении

В мае Пресненский суд Москвы признал, что увольнение Сотова было незаконным. Организацию обязали восстановить Сотова в должности и выплатить ему 2,3 миллиона рублей компенсации.

По словам Сотова, договоренность об удаленной работе была оформлена документально, однако его уволили якобы за прогул — из-за того, что он не явился в московский офис несмотря на то, что на протяжении многих лет он трудился из дома. Руководство не нашло других причин для увольнения.

«Поданный мною иск в суд продемонстрировал, что нарушают права человека даже в Amnesty International, единственной задачей которой является защита тех самых прав. Впервые это установлено судом», — обратил внимание Сотов.