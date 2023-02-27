Общество 27 февраля 2023, 16:55 «Сотрудничать готов». Басурин отказался официально работать в ЧВК «Вагнер» Басурин заявил, что не станет официально работать в ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Бывший официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что не станет официально работать в ЧВК «Вагнер», однако готов к сотрудничеству. Об этом он рассказал в комментарии РБК.

«Я не буду официально входить в структуру „музыкантов“, а сотрудничать я с ними согласен», — заявил Басурин в ответ на вопрос, рассматривает ли он предложение вступить в частную военную компанию.

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В настоящее время он намерен заниматься общественно-информационной деятельностью. Подробностей экс-представитель НМ ДНР не привел. Помимо этого, Басурин ведет свой Telegram-канал.

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Он подчеркнул, что другие предложения о сотрудничестве пока не рассматривает.

В феврале Басурин сообщил, что не является официальным представителем Народной милиции ДНР. По его словам, в настоящее время он пенсионер. В Сети ранее появлялись данные о том, что Басурина уволили из-за неправильно бюрократически оформленного звания. Он пояснил, что увольнение связано со статьей «о превышении возраста».