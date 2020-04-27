Сотовые операторы потеряют миллиарды из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ сотовые операторы лишатся доходов от роуминга как минимум весной и летом 2020 года. Отрасль может недосчитаться 10-16 миллиардов рублей, предположили аналитики.

В инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» подсчитали, что операторы «большой четверки», в которую входят «Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2, за год могут лишиться 10 миллиардов рублей. Такие данные «Известиям» привел аналитик компании Александр Венгранович. Он отметил, что 10 миллиардов — это около 1% годовой выручки всего телекоммуникационного рынка страны.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын, в свою очередь, заявил, что роуминг дает от 3% до 5% выручки операторов, и только с апреля по август сотовые компании недосчитаются 16 миллиардов рублей.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, чтобы восполнить выпадающие доходы от роуминга, операторы будут вводить платные опции и предлагать клиентам более дорогие тарифы, увеличивая объем включенных услуг.

При этом, по мнению аналитика, операторы могут рассчитывать на государственную помощь, так как входят в список системообразующих предприятий.