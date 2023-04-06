Общество 06 апреля 2023, 05:35 Сотовую связь начнут глушить в тюрьмах Госкомиссия по радиочастотам выделит ФСИН волны для глушения сотовой связи в тюрьмах Unsplash

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Госкомиссия по радиочастотам планирует выдать ФСИН устройства, блокирующие сотовую связь в тюрьмах. Они будут глушить 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi. Об этом говорится в материалах комиссии, сообщили «Известия».

В условиях использования устройств сказано, что применять глушилки можно исключительно только на территории уголовно-исправительной системы.

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Государственная комиссия по радиочастотам рекомендовала ФСИН продолжать поиски других способов блокировки сотовой связи, не использующих радиопомехи. Минцифры сообщили, что ГКРЧ планирует выделить волны для ведомства.

«Хотим разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Они позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами», — пояснили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Ранее ФСИН Российской Федерации предложила «Ростеху» использовать труд заключенных. Женщин привлечь к сбору плат и электроблоков, а мужчин — к строительству объектов.