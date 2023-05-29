Общество 29 мая 2023, 08:24 Сотово-спутниковую сеть захотели запустить в России к 2035 году — СМИ «Известия»: в 2035 году сотово-спутниковая сеть может заработать в России piqsels

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Отправлять сообщения экстренным службам или выходить в интернет можно будет с помощью сотово-спутниковой сети в России уже к 2035 году. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на проект стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы.

Предполагается, что на орбите к 2030 году заработает российская группировка низкоорбитальных спутников. Она даст возможность выходить в Сеть в некоторых регионах, передавать с мобильных сообщения экстренным службам в тот момент, когда сотовая связь окажется недоступна.

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Гибридная сеть, покрывающая страну резервным телевидением и интернетом, должна появиться в стране к 2035 году. Она станет доступна на Северном морском пути, в Арктической зоне и на автомобильных трассах.

Представители Минцифры уточнили, что это пока только идеи рабочей группы по фиксированной связи. Сама стратегия находится в разработке, она редактируется. После обсуждения предложений специалисты должны принять решение по включению инициатив в итоговый документ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще осенью 2019 года говорил, что Россия к 2030 году окажется покрыта высокоскоростной спутниковой связью. На выполнение программы до 2024 году хотят потратить 4,6 триллиона рублей.