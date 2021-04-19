Осужденные женщины в краснотурьинской ИК-16 записали рэп про запрет сотовой связи в тюрьме. Девушки сами сочинили текст, который мотивирует на использование стационарных средств связи.

«Я смогла мобильник в зону провести // Ведь с моей совестью мне не по пути // Я сижу на связи, аферы провожу // И своей свободой я не дорожу», — спела девушка.

Также в песне звучат такие строки, как «по моей же глупости добавили мне срок» и «сотовая связь есть — свободы нет». Сам ролик называется «Нам не нужен мобильный телефон», его опубликовал YouTube-канал ГУФСИН России по Свердловской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что в исправительной колонии регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику и недопущение хранения и использования запрещенных предметов.

Помимо лекций об ответственности за передачу либо попытку передачи средств сотовой связи, а также мерах взыскания, применяемых к осужденным, проводятся различные творческие конкурсы.

В прошлом году в ИК-16 было изготовлено швейной продукции, стирального порошка и продуктов питания на 47,7 миллиона рублей.