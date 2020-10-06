Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься в журналисткой Ириной Славиной
Сотни горожан пришли проводить Славину в последний путь. Прощание состоялось в Доме ученых на улице Октябрьской, передает РИА «Новости».
Белый гроб был установлен на сцене маленького актового зала. К нему было возложено множество живых цветов. Во время гражданской панихиды коллеги Ирины Славиной рассказали, что девушка была гордой и независимой.
У Ирины была своя вера — вера в правду, а ее богом была истинаколлеги Ирины Славиной.
После прощания многие отправились в шествие с портретом журналистки к месту ее гибели.
Ирина Славина подожгла себя 2 октября. Термические ожоги были настолько серьезными, что медикам не удалось ее спасти. Незадолго до гибели журналистка опубликовала в соцсетях предсмертное послание и заявила, что ранее в ее доме проходили обыски.
Следственный комитет заявил, что обыски и самоубийство не связаны между собой. Ведь Славина проходила по делу как свидетель, а не подозреваемый.
Накануне Дмитрий Песков выразил семье погибшей соболезнования и сообщил, что делом занимаются местные власти.