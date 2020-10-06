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    06 октября 2020, 14:49

    Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься в журналисткой Ириной Славиной

    Анастасия Калинина

    Во вторник, 6 сентября, в Нижнем Новгороде прошли похороны журналистки Ирины Славиной. На прошлой неделе женщина совершила акт самосожжения возле здания местного МВД.
    Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься в журналисткой Ириной Славиной

    Сотни горожан пришли проводить Славину в последний путь. Прощание состоялось в Доме ученых на улице Октябрьской, передает РИА «Новости».

    Белый гроб был установлен на сцене маленького актового зала. К нему было возложено множество живых цветов. Во время гражданской панихиды коллеги Ирины Славиной рассказали, что девушка была гордой и независимой.

    У Ирины была своя вера — вера в правду, а ее богом была истина

    коллеги Ирины Славиной.

    После прощания многие отправились в шествие с портретом журналистки к месту ее гибели.

    Ирина Славина подожгла себя 2 октября. Термические ожоги были настолько серьезными, что медикам не удалось ее спасти. Незадолго до гибели журналистка опубликовала в соцсетях предсмертное послание и заявила, что ранее в ее доме проходили обыски.

    Следственный комитет заявил, что обыски и самоубийство не связаны между собой. Ведь Славина проходила по делу как свидетель, а не подозреваемый.

    Накануне Дмитрий Песков выразил семье погибшей соболезнования и сообщил, что делом занимаются местные власти.

    Новости SMI.FM