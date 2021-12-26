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    26 декабря 2021, 18:33

    Сотни жителей Чехова собрались на новогоднюю елку

    Максим Зинкин

    Жители Чехова посетили новогоднее представление на главной площади города, где красовалась елка. Дети не обошли вниманием представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, несмотря на мороз и метель.

    Сотни жителей Чехова собрались на новогоднюю елку

    Помешать празднику попыталась Баба Яга, которая захотела похитить Деда Мороза. Главного новогоднего волшебника спасла от злых сил местная детвора.

    «Сегодня был замечательный праздник, очень понравилась эта программа! Хоть и на морозе», — поделилась впечатлениями жительница Наталья.

    После того, как Дед Мороз и Снегурочка оказались в безопасности, все желающие смогли сделать с ними памятные фотографии, задать вопросы и рассказать о заветных желаниях.

    По окончании праздничной программы Дед Мороз, Снегурочка и даже Баба Яга попрощались со всеми гостями до следующего года. Взрослые и дети отправились гулять вокруг новогодней елки и кататься на катке.