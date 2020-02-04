Сотни уфимских чиновников вышли чистить улицы от снега

Несколько сотен чиновников в Уфе вместо очередного совещания занялись настоящим делом: они взяли лопаты и почистили городские улицы от снега. Его в Башкирии накануне навалило изрядно. Пришлось даже режим ЧС вводить.

«Силами только коммунальщиков нам с последствием снегопада не справиться. Поэтому сегодня на уборку улиц и дворов вышли сотрудники промышленной, торговой, строительной отрасли, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта», — приводит сайт горадминистрации слова и. о. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антона Тристана.

К сотрудникам городской администрации присоединились чиновники из районов. Снег сразу погрузили в машины и вывезли. Накануне в столице Башкирии поднялся сильный ветер и пошел снег, который завалил город. 3 февраля в Уфе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Глава администрации города Ульфат Мустафин приказал бросить все силы и средства, которые есть, на уборку улиц. К расчистке города от снега призвали всех горожан. Особое внимание обратили на очистку кровли и козырьков зданий.