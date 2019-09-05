Сотни тысяч тонн кормов заготовили на зиму в Подмосковье

Основной этап заготовки кормовых культур в хозяйствах Подмосковья близится к завершению. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья скошено 166 тысяч гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Заготовлено 854 тысячи тонн грубых кормов, что на 21 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. И также заготовлено 721 тысяча тонн сочных кормов», — сказал Андрей Разин.

По словам министра, в некоторых сельхозпредприятия региона кормозаготовительная компания уже завершилась.

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«Одними из первых заготовку корма на зимний период для скота завершил агрохолдинг „РОТА-АГРО“. Здесь в траншеи заложено более 14 тысяч тонн сенажа, заготовлено около 800 тонн соломы», — отметил Андрей Разин.

Аграрии этого хозяйства также завершили уборку ячменя.

«В этом году средняя урожайность ячменя составила порядка 30 центнеров с гектара, на отдельных полях урожай достигал рекордных показателей — до 47 центнеров с гектара. Несмотря на дождливое лето в Подмосковье, мы избежали серьезных потерь и собрали достойный урожай», — отметила главный агроном «РОТА-АГРО Благовещенье» Светлана Костицына.

Андрей Разин отметил, что валовой сбор ячменя, который является ценнейшим концентрированным кормом для животных, в агрохолдинге составил порядка 900 тонн. «Хороший урожай дал и третий укос трав. План по заготовке основных видов кормов на предстоящий период агрохолдинг выполнил», — добавил министр.

В середине сентября на полях «РОТА-АГРО» и других хозяйств Подмосковья начнется активная уборка кукурузы.