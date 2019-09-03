Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье

21 сентября в Московской области пройдет традиционная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Она проходит в регионе уже шесть лет. За это время высадили 14 миллионов саженцев — и это не предел.

В этом году планируют высадить более 600 тысяч деревьев, их них 540 тысяч появятся в лесах. Порядка тысячи площадок подготовили в городах — это парки, скверы, зеленые зоны. Там посадят 68 тысяч деревьев.

«Теперь наша задача — сделать акцент на парках, скверах, городах», — сообщил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

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За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Московской области. Активисты высаживали сосны, сирень, липы, яблони, вишни, ели и многие другие деревья и кустарники. А для того, чтобы в акции приняло участие еще больше людей, проводится оповещение населения. Для этого на информационных досках и в средствах массовой информации размещают объявления с адресами ближайших площадок, рассылают приглашения, делают интернет-рассылки.

В этом году больше всего площадок приготовили такие муниципалитеты, как Ленинский городской округ, Химки, Пушкино, Кашира, Сергиев Посад, Клин. На каждой из них будут проходить концерты и развлекательные программы.